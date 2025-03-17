#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как не нарваться на серьезный штраф при мойке машины
17 марта
Как не нарваться на серьезный штраф при мойке машины
Юрист Воропаев: за мытье авто в неположенном...
Бывший завод Hyundai в Петербурге начал собирать кроссоверы известной марки
17 марта
Бывший завод Hyundai в Петербурге начал собирать кроссоверы известной марки
«Ъ»: на бывшем заводе Hyundai в Петербурге...
Honda WR-V
17 марта
В Россию привезли надежный японский кроссовер дешевле 2 млн рублей
В России появились в продаже новые кроссоверы...

Volkswagen готовит 11 новых моделей

Компания Volkswagen представит в Китае 11 новых моделей к 2026 году

Совместное предприятие немецкой марки Volkswagen и китайского FAW выпустит 11 новых моделей под брендами VW и Jetta для рынка КНР.

Новые авто начнут выходить с 2026 года в Китае. Преимущественно это будут электромобили (шесть моделей), а также два подзаряжаемых гибрида, два гибридных автомобиля с повышенным запасом хода и один бензиновый автомобиль.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Нелегкий выбор: новый китайский кроссовер или премиум за те же деньги

Пока подробностей о новинках нет, но известно, что одной из моделей будет первый электромобиль от бренда Jetta.

Ранее «За рулем» сообщал, что Focus2Move привел топ-10 самых популярных автобрендов в мире в 2025 году.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Reuters

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 7
17.03.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0