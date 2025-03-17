Volkswagen готовит 11 новых моделей

Компания Volkswagen представит в Китае 11 новых моделей к 2026 году

Совместное предприятие немецкой марки Volkswagen и китайского FAW выпустит 11 новых моделей под брендами VW и Jetta для рынка КНР.

Новые авто начнут выходить с 2026 года в Китае. Преимущественно это будут электромобили (шесть моделей), а также два подзаряжаемых гибрида, два гибридных автомобиля с повышенным запасом хода и один бензиновый автомобиль.

Пока подробностей о новинках нет, но известно, что одной из моделей будет первый электромобиль от бренда Jetta.

Ранее «За рулем» сообщал, что Focus2Move привел топ-10 самых популярных автобрендов в мире в 2025 году.

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Источник: Reuters