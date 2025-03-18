Цены на новые машины упадут, а на «бэушки» — вырастут!

Михаил Коптев: Условия выдачи автокредитов могут стать еще более жесткими

По некоторым оценкам, на 1 января 2025 года запасы автомобилей на складах дилеров достигли восьмимесячного уровня. Продажи легковых автомобилей упали, а дилеры вынуждены работать себе в убыток. Что будет с авторетейлом в ближайшие несколько месяцев, рассказал «За рулем» эксперт Михаил Коптев.

По мнению эксперта, у нынешней ситуации может быть несколько разноплановых последствий. В частности, цены на новые авто могут продемонстрировать тенденцию к снижению, а машины с пробегом, напротив, будут дорожать. При этом тяжелой ситуация окажется и для дилеров, и для рядовых автомобилистов.

Комментарий эксперта

Михаил Коптев, коммерческий директор федеральной транспортной компании «Скиф-Карго»:

– Чтобы избавиться от избыточных запасов, дилеры могут начать снижать цены на новые автомобили. Это может привести к временной стабилизации продаж, но также может снизить маржу прибыли.

Дилеры могут также запустить более агрессивные маркетинговые кампании, включая скидки, специальные предложения и финансирование с низкими процентными ставками, чтобы привлечь покупателей.

В условиях кризиса продаж новых автомобилей потребители могут обратить внимание на подержанные автомобили, что приведет к увеличению спроса и, возможно, росту цен на них. Также потребители могут начать искать более экономичные или электрические модели, что может повлиять на ассортимент предлагаемых автомобилей и стратегию производителей.

Автопроизводители могут сократить объемы производства, чтобы избежать дальнейшего накопления запасов, что может привести к дефициту в будущем, если спрос восстановится. Меньшие дилеры могут столкнуться с большими трудностями и могут быть вынуждены закрыться или объединиться с более крупными игроками на рынке. Кредитные условия могут стать более жесткими, что повлияет на способность потребителей приобретать новые автомобили.