Переговоров нет, но слухи есть — один из автоконцернов Европы возвращается в Россию?

Глава Ростеха Чемезов не исключил возвращения Renault в капитал АВТОВАЗа

Французский автоконцерн Renault может вернуться в капитал отечественного холдинга АВТОВАЗ. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов представителям СМИ в кулуарах съезда РСПП.

«Если они согласятся на это», – подчеркнул топ-менеджер, отвечая на вопрос журналистов о возможности возвращения Renault в капитал АВТОВАЗа.

Напомним, ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов говорил, что французский автоконцерн Renault должен будет возместить инвестиции в размере минимум 112,5 млрд руб., вложенные в развитие производства за период отсутствия экс-акционера.

При этом Соколов отметил, что на предприятии не ждут возобновления сотрудничества с бывшим акционером Renault.

Об уходе французского автоконцерна из России

Компания Renault покинула рынок России в 2022 году, все акции завода «Рено Россия» переданы Правительству Москвы, доля Renault в АВТОВАЗе – институту НАМИ (подведомствен Минпромторгу). Действующим акционером АВТОВАЗа является Ростех.

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Источник: tass.ru