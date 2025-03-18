Переговоров нет, но слухи есть — один из автоконцернов Европы возвращается в Россию?
Французский автоконцерн Renault может вернуться в капитал отечественного холдинга АВТОВАЗ. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов представителям СМИ в кулуарах съезда РСПП.
«Если они согласятся на это», – подчеркнул топ-менеджер, отвечая на вопрос журналистов о возможности возвращения Renault в капитал АВТОВАЗа.
Напомним, ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов говорил, что французский автоконцерн Renault должен будет возместить инвестиции в размере минимум 112,5 млрд руб., вложенные в развитие производства за период отсутствия экс-акционера.
При этом Соколов отметил, что на предприятии не ждут возобновления сотрудничества с бывшим акционером Renault.
Об уходе французского автоконцерна из России
Компания Renault покинула рынок России в 2022 году, все акции завода «Рено Россия» переданы Правительству Москвы, доля Renault в АВТОВАЗе – институту НАМИ (подведомствен Минпромторгу). Действующим акционером АВТОВАЗа является Ростех.
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Источник: tass.ru