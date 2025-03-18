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В Россию не пропустили «вазовские» машинки на дистанционном управлении

Суд оштрафовал компанию, которая ввезла в РФ игрушечные машинки «ВАЗ-2107»

Российская таможня выявила факт нарушения интеллектуальных прав АВТОВАЗа и оштрафовала на 50 тысяч рублей компанию, ввозившую в Калмыкию игрушки из КНР. Пресс-служба Южного таможенного управления сообщила, что компания из Элисты пыталась экспортировать в Россию 1332 игрушечных машинок, «повторяющих дизайн ВАЗ-2107».

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«Правообладатель – АО "АВТОВАЗ" (г. Тольятти) – сообщил, что право на изготовление игрушек с логотипами АВТОВАЗа предоставлено ряду компаний, однако производитель ввезенных машинок в данный список не входит. Лицензионные договоры на право использования товарного знака при изготовлении и реализации данного товара АО "АВТОВАЗ" с китайским производителем и импортером игрушек не заключало», – сообщил сайт Южного таможенного управления.

Таким образом, на территорию Российской Федерации ввезен товар, произведенный с нарушением исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, в результате чего фирме и был выписан штраф, говорится в официальном сообщении.

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Дизайном эти игрушки действительно отчетливо отсылаются в к вазовской «классике». Как следует из приложенных к официальному сообщению фотографий, это машинки с дистанционным управлением, с корпусами черного и синего цвета, некоторые – с надписями «ДПС» на бортах. Логотипов АВТОВАЗа на изделиях не просматривается, но на упаковке, расцветкой почему-то напоминающей французский флаг, помимо надписи «ограниченная серия», есть индекс «ВАЗ-2107».

Источник: Южное таможенное управление, Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
18.03.2025 
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