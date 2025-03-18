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Новые экономичные полноприводные пикапы скоро появятся в продаже

Компания Foton представила в России новые пикапы Tunland V7 и V9

Компания «МБ РУС» представила в Москве полноразмерные пикапы Foton Tunland V7 и V9, которые по сути являются вариациями одной модели с небольшими различиями.

Старт продаж намечен на второй квартал 2025 года. Модель V7 будет стоить от 5,25 млн рублей, а V9 – от 5,55 млн рублей.

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Автомобили оснащены «мягкой» гибридной системой на базе 2,0-литрового турбодизельного мотора мощностью 159 л.с. и крутящим моментом 410 Нм, 8-ступенчатой АКП ZF. В состав силовой установки входит 48-вольтовая гибридная система, придающая автомобилю дополнительные 60 Н∙м крутящего момента, а при пиковых нагрузках – более 80 Н∙м. Эта технология позволяет экономить топливо, особенно во время разгона и движения в гору.

Отличие V7 от V9 заключается в подвеске: у «семерки» она пружинная, а у «девятки» сзади установлен неразрезной мост, спереди — двухрычажная конструкция.

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Размер обеих моделей одинаков: 5617×2090×1955 мм при колесной базе 3355 мм. Грузоподъемность равна 490 кг, а размеры грузового отсека составляют 1577×1650×530 мм. Уточняется, что на машины Foton в России распространяется гарантия 3 года или 100 000 км.

Ранее «За рулем» перечислил семь автобрендов, снизивших цены на машины в России.

Источник: «МБ РУС», «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:МБ РУС
Количество просмотров 20
18.03.2025 
Фото:МБ РУС
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