В России разрабатывают мощный дорожный спорткар — вот что известно

«Автопоток»: российский спорткар Bureau Seven CN3500 получит дорожную версию

Московская компания ООО «Конструкторское Бюро 7», также известная как Bureau Seven, создаст гражданскую версию своего перспективного спорткара CN3500, имеющую доступ на дороги общего пользования. Об этом сообщает источник, цитируя генерального директора компании Дениса Абрамовича.

Рендер гоночного CN3500; видна система защиты головы Halo, как на современных формульных болидах

«Дорожная версия нового спортпрототипа – это основная цель, к которой мы идем через автоспорт. Хотя это достаточно дорогое удовольствие – получение ОТТС», – сообщил Абрамович.

CN3500 – версия со съемной крышей

По его словам, сейчас первый образец CN3500 (пока – в сугубо гоночной ипостаси) находится на настройке ДВС, кузов готов к установке. Скоро автомобиль будет собран и поедет. Машину планируется официально представить уже в конце марта 2025 года, хотя на доводку уйдет еще некоторое время.

Первый образец CN3500 на сборке, декабрь 2024

Напомним, такие машины предполагается использовать в российских кольцевых гонках. Предыдущий проект компании, спортпрототип CN1600 527, на протяжении многих лет массово используется в гоночной серии СМП РСКГ. Каждый экземпляр нового гоночного CN3500 будет стоить около 7 млн рублей, цена дорожной версии пока не уточняется.

Патентные изображения CN3500, февраль 2025

Ранее сообщалось, что на 2025 год к заказу будут доступны семь экземпляров CN3500. Сейчас производственные мощности компании позволяют производить 10-12 машин в год – для большей серии понадобятся другая производственная площадка и расширение штата, замечает Абрамович в новом интервью.

В основе своей CN3500 имеет стальную пространственную раму и интегрированный в нее каркас безопасности, дополненный арамидными панелями. В базовой версии машина заднеприводная и оснащается бензиновым мотором Toyota 2GR мощностью 350 л.с. в паре с российской 5-ступенчатой спортивной секвентальной коробкой передач GearSet. Автором дизайна является Артем Попков, в разные годы работавший в Renault, Opel, Hyundai Motor и Mercedes-Benz.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Автопоток