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При этих поломках можно ездить на машине, но есть нюанс

Эксперты перечислили 5 неисправностей авто из-за которых эксплуатация запрещена

Неисправность автомобиля угрожает безопасности не только водителя, но и других участников движения, эксплуатация такой машины чревата также крупным штрафом. Эксперты перечислили пять неисправностей при которых передвижение на авто категорически запрещено.

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Неисправность тормозной системы

При отсутствии герметичности на гидравлическом тормозном приводе и шлангах управлять таким автомобилем нельзя. Запрещено его использование и в случае, если тормозные шланги перекручены.

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Проблемы с рулевым управлением

Любое отклонение в рулевом управлении считается критичным, речь идет о подтекании рабочей жидкости гидросистемы, повреждении деталей крепления, деформация элементов управления. Запрещено ехать при отсутствии усилителя рулевого управления.

Элементы освещения и звуковой сигнал

Внешние световые приборы должны соответствовать паспорту транспортного средства. В противном случае его эксплуатация запрещена. Если фары или габариты неисправны – управлять автомобилем нельзя.

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Проблемы с колесами

Летом запрещено ездить на зимних шинах, зимой – на летних, при сильном износе протектора тоже нельзя использовать машину. Запрещена установка шин с разным рисунком протектора, исключением является только запасное колесо, и только для того, чтобы доехать до сервиса.

Неполадки топливной системы

Любой имеющийся дефект в системе подачи топлива эксплуатация авто категорически запрещена. В случае превышения норм выхлопных газов ездить тоже нельзя. Правила разрешают доехать на неисправном автомобиле до сервиса, кроме поломок тормозной и рулевой системы, освещения и устройств безопасности.

Источник: tarantas.news

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Светлана Тарасенко
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«За рулем»
Количество просмотров 1
19.03.2025 
Фото:
«За рулем»
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