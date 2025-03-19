При этих поломках можно ездить на машине, но есть нюанс

Эксперты перечислили 5 неисправностей авто из-за которых эксплуатация запрещена

Неисправность автомобиля угрожает безопасности не только водителя, но и других участников движения, эксплуатация такой машины чревата также крупным штрафом. Эксперты перечислили пять неисправностей при которых передвижение на авто категорически запрещено.

Неисправность тормозной системы

При отсутствии герметичности на гидравлическом тормозном приводе и шлангах управлять таким автомобилем нельзя. Запрещено его использование и в случае, если тормозные шланги перекручены.

Проблемы с рулевым управлением

Любое отклонение в рулевом управлении считается критичным, речь идет о подтекании рабочей жидкости гидросистемы, повреждении деталей крепления, деформация элементов управления. Запрещено ехать при отсутствии усилителя рулевого управления.

Элементы освещения и звуковой сигнал

Внешние световые приборы должны соответствовать паспорту транспортного средства. В противном случае его эксплуатация запрещена. Если фары или габариты неисправны – управлять автомобилем нельзя.

Проблемы с колесами

Летом запрещено ездить на зимних шинах, зимой – на летних, при сильном износе протектора тоже нельзя использовать машину. Запрещена установка шин с разным рисунком протектора, исключением является только запасное колесо, и только для того, чтобы доехать до сервиса.

Неполадки топливной системы

Любой имеющийся дефект в системе подачи топлива эксплуатация авто категорически запрещена. В случае превышения норм выхлопных газов ездить тоже нельзя. Правила разрешают доехать на неисправном автомобиле до сервиса, кроме поломок тормозной и рулевой системы, освещения и устройств безопасности.

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Источник: tarantas.news