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Chery распродает популярные кроссоверы с большими скидками

Компания Chery в России пересмотрела прямые скидки на кроссовер Tiggo 7 Pro Max

Chery изменила прямые скидки на свой самый популярный кроссовер в РФ Tiggo 7 Pro Max. Прямая скидка на Tiggo 7 Pro Max в начальной переднеприводной комплектации Active 2025 г. в. теперь составляет 60 тыс. рублей. Раньше эта скидка также действовала, но ее размер не уточнялся.

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Также на 50 тыс. рублей стала меньше прямая скидка на полноприводные версии Active и Prime 2024 и 2025 г. в. Теперь при их покупке можно сэкономить 100 тыс. рублей и 50 тыс. рублей.

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Цены на Chery Tiggo 7 Pro Max

  • Active 2WD 2024 г. в. – 2 780 000 руб. (размер скидки не уточняется);
  • Active 2WD 2025 г. в. – 2 720 000 руб. (с учетом скидки 60 тыс. руб.);
  • Prime 2WD 2024 г. в. – 2 980 000 руб.;
  • Prime 2WD 2025 г. в. – 2 980 000 руб.;
  • Ultra 2WD 2024 г. в. – 3 120 000 руб.;
  • Ultra 2WD 2025 г. в. – 3 120 000 руб.;
  • Active 4WD 2024 г. в. – 2 970 000 руб. (с учетом скидки 100 тыс. руб.);
  • Active 4WD 2025 г. в. – 2 970 000 руб. (с учетом скидки 100 тыс. руб.);
  • Prime 4WD 2024 г. в. – 3 170 000 руб. (с учетом скидки 50 тыс. руб.);
  • Prime 4WD 2025 г. в. – 3 170 000 руб. (с учетом скидки 50 тыс. руб.);
  • Ultra 4WD 2024 г. в. – 3 370 000 руб.;
  • Ultra 4WD 2025 г. в. – 3 370 000 руб.

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Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max вышел на российский рынок в июне 2024 года. Автомобиль оснащается 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,6 литра, 7-ступенчатым роботом.

Ранее «За рулем» сообщал, что седан и кроссоверы российской сборки резко подешевели, цены начинаются от ₽1,35 млн.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Chery
Количество просмотров 16
19.03.2025 
Фото:Chery
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