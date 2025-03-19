Chery распродает популярные кроссоверы с большими скидками

Компания Chery в России пересмотрела прямые скидки на кроссовер Tiggo 7 Pro Max

Chery изменила прямые скидки на свой самый популярный кроссовер в РФ Tiggo 7 Pro Max. Прямая скидка на Tiggo 7 Pro Max в начальной переднеприводной комплектации Active 2025 г. в. теперь составляет 60 тыс. рублей. Раньше эта скидка также действовала, но ее размер не уточнялся.

Также на 50 тыс. рублей стала меньше прямая скидка на полноприводные версии Active и Prime 2024 и 2025 г. в. Теперь при их покупке можно сэкономить 100 тыс. рублей и 50 тыс. рублей.

Цены на Chery Tiggo 7 Pro Max

Active 2WD 2024 г. в. – 2 780 000 руб. (размер скидки не уточняется);

Active 2WD 2025 г. в. – 2 720 000 руб. (с учетом скидки 60 тыс. руб.);

Prime 2WD 2024 г. в. – 2 980 000 руб.;

Prime 2WD 2025 г. в. – 2 980 000 руб.;

Ultra 2WD 2024 г. в. – 3 120 000 руб.;

Ultra 2WD 2025 г. в. – 3 120 000 руб.;

Active 4WD 2024 г. в. – 2 970 000 руб. (с учетом скидки 100 тыс. руб.);

Active 4WD 2025 г. в. – 2 970 000 руб. (с учетом скидки 100 тыс. руб.);

Prime 4WD 2024 г. в. – 3 170 000 руб. (с учетом скидки 50 тыс. руб.);

Prime 4WD 2025 г. в. – 3 170 000 руб. (с учетом скидки 50 тыс. руб.);

Ultra 4WD 2024 г. в. – 3 370 000 руб.;

Ultra 4WD 2025 г. в. – 3 370 000 руб.

Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max вышел на российский рынок в июне 2024 года. Автомобиль оснащается 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,6 литра, 7-ступенчатым роботом.

Ранее «За рулем» сообщал, что седан и кроссоверы российской сборки резко подешевели, цены начинаются от ₽1,35 млн.

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Источник: «Автоновости дня»