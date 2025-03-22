Двигатель автомобиля нужно «прожарить» после зимы

Эксперт Стрельбицкий перечислил 5 причин ездить весной на высоких оборотах

Одной из важных процедур, о которой владельцы автомобилей часто забывают весной, является так называемая «прожарка» двигателя, или длительное движение на высоких оборотах, рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Он пояснил, что эта процедура помогает удалить влагу из двигателя и выхлопной системы, образовавшуюся зимой из-за конденсата, очистить от нагара свечи зажигания, клапаны и камеру сгорания, а также улучшить работу мотора.

«Прожарку» предпочтительно проводить в сухую погоду, чтобы избежать дополнительного воздействия влаги. Эксперт рассказал, что можно использовать режим повышенных оборотов по трассе на скорости 100-120 км/ч. Это поможет лучше удалить отложения. После процедуры необходимо проверить уровень и состояние масла, а также заменить при необходимости воздушный и топливный фильтры, подытожил Стрельбицкий.

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Источник: Российская газета