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И в космосе, и под водой: вы точно не знали этого о ДВС

5 интересных фактов о работе ДВС и альтернативных видах топлива

Современные двигатели внутреннего сгорания (ДВС) делятся на два основных типа – бензиновые и дизельные. При этом сжигать в таких моторах можно многие другие виды горючего, начиная от различных газов и заканчивая растворителями и спиртами. Главное – испарить их и подмешать воздух в правильных пропорциях.

Наиболее распространенной альтернативой бензину и дизелю являются пропан-бутан и метан, но можно использовать и водород с кислородом.

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Более того, любой автомобиль с ДВС способен передвигаться на смеси бензина с этанолом или на чистом этаноле, то есть спирте. Также бензиновый автомобиль работает и на различных растворителях. Например, запустить ДВС можно на обычном сольвенте из хозяйственного магазина (этой жидкостью обычно чистят топливную систему).

Двигатель внутреннего сгорания может работать даже в космосе, нужно только обеспечить подачу кислорода для создания топливовоздушной смеси. Кроме того, ДВС при таких условиях способен функционировать даже под водой.

Источник: autonews

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Светлана Тарасенко
Фото:Кинопоиск
Количество просмотров 14
22.03.2025 
Фото:Кинопоиск
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