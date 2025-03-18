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Эта процедура повысит мощность мотора и снизит расход топлива

Эксперт Стрельбицкий рассказал об эффективности «прожарки» мотора машины весной

Зачем мотору авто нужна «прожарка»

Автомобиль во время зимнего сезона подвергается воздействию не только низких температур и влажности, но и реагентов. Поэтому весной машине нужно устроить «прожарку» двигателя. Таким советом поделился директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

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Во время такой процедуры автомобиль интенсивно передвигается на высоких оборотах, это позволяет очистить силовой агрегат от накопившихся загрязнений и отложений, объясняет Стрельбицкий.

«"Прожарка" помогает удалить влагу из мотора и выхлопной системы, которая образуется зимой из-за конденсата, очистить от нагара свечи зажигания, клапаны и камеру сгорания, а также улучшить работу двигателя», – отмечает эксперт.

Как проводить «прожарку» двигателя

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«Прожарку» нужно проводить в сухую погоду на протяжении 30-40 минут, чтобы избежать дополнительного воздействия влаги. Причем во время движения по маршруту необходимо чередовать городской и загородный режимы, чтобы двигатель работал на разных оборотах.

Затем нужно проверить уровень и состояние масла, а также в случае необходимости заменить воздушный и топливный фильтры, рекомендует Стрельбицкий.

Какие показатели мотора улучшит «прожарка»

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Зимой низкая температура замедляет процессы сгорания топлива и ухудшает испарение масла, во время коротких поездок и медленном прогреве в двигателе происходит процесс накопления продуктов неполного сгорания топлива. Из-за этого мощность снижается, а расход топлива при этом увеличивается, подытожил Стрельбицкий.

Источник: rg.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 10
18.03.2025 
Фото:Depositphotos
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