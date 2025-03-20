Раскрыты все причины снижения спроса на машины

Автостат: четверть российских водителей ожидают возвращения глобальных брендов

Эксперт выявил все факторы, послужившие причиной нынешнего существенного падения спроса на новые автомобили. По данным Сергея Целикова из аналитического агентства «Автостат», главный негативный момент – это высокие ставки в банках. В опросе, где можно было выбрать несколько вариантов, эту причину назвали 63% из тысячи респондентов.

Давшие такой ответ считают, что сейчас автомобильные кредиты – это слишком дорого, так что имеющиеся денежные средства лучше не тратить на покупку машины в кредит, а положить на депозит под высокий процент и получить прибыль (или не потерять на инфляции).

Второй по популярности ответ – это снижение покупательской способности из-за общей экономической ситуации в стране. Этот вариант указали 43% опрошенных.

Примерно столько же людей не берут кредиты, потому что предпочитают ждать: 26% ждут возвращения в Россию глобальных брендов, 22% – больших скидок из-за затоваривания дилерских складов и укрепления рубля.

Источник напоминает, что февраль 2025 года стал худшим периодом за последний 21 месяц, то есть с июня 2023-го, потому что было реализовано всего 78 тысяч новых легковых машин – на 25% меньше, чем в феврале прошлого года. Падение случилось после 23 месяцев непрерывного роста (в годовом сравнении). Кроме того, впервые за 10 лет февраль по продажам оказался хуже января, показав снижение на 12%, а не плавный рост от начала года, как раньше...

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Источник: Автостат