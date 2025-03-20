Весной в России появится флагманский кроссовер 4х4

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Стало известно, когда на рынок РФ выйдет флагманский кроссовер Omoda C7

Продажи флагманского кроссовера Omoda C7 на российском рынке стартуют в апреле-мае текущего года. Официальную дату дистрибьютор пока не назвал, но в ходе закрытой презентации назвали предварительные сроки.

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«Цены пока не называются, но их обещают сделать ниже, чем у конкурентов, среди которых называется, в частности, Geely Atlas. При этом Omoda C7 будут позиционировать на уровне Jaecoo J7», — пишут СМИ.
Omoda C7
Omoda C7

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Omoda C7 займет нишу между Jaecoo J7 и J8, габариты кроссовера составляют 4621/1872/1673 мм, а размер колесной базы 2700 мм. Силовой агрегат представлен турбированным двигателем объемом 1,6 л мощностью 150 л.с., в паре с ним работает 7-ступенчатый робот, есть и передний, и полный привод.

У кроссовера двухслойные стекла и усиленная шумоизоляция, в салоне установлен 15.6-дюймовый дисплей с разрешением 2.5K, антибликовым покрытием и производительным чипом для быстрого отклика системы. Особенностью C7 является адаптивная подсветка с 256 оттенками, синхронизирующаяся со сценариями вождения и аудиопотоком.

Omoda C7
Omoda C7

Источник: китайские-автомобили.рф

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Светлана Тарасенко
Фото:Китайские-автомобили.рф
Количество просмотров 12
20.03.2025 
Фото:Китайские-автомобили.рф
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