Российский среднетоннажник Валдай 18 способен взять на борт до 12,2 тонны груза

В Нижнем Новгороде начали выпускать новый бескапотный грузовик Валдай 18

В Нижнем Новгороде стартовало производство нового бескапотного грузовика Валдай 18, предназначенного для ближних и среднемагистральных перевозок, работы коммунальных служб и решения хозяйственных задач.

Валдай 18

Среди его преимуществ – высокая грузоподъемность, экономичность и комфортная кабина с отличной видимостью.

При массе 18 тонн среднетоннажник способен перевозить до 12,2 тонны груза. Колесные базы варьируются от 4800 до 6100 мм, что дает возможность устанавливать различные надстройки. При самой длинной базе длина фургона может достигать 8,7 м, что позволяет разместить 20 европаллет.

Мощная рама с цельными лонжеронами обеспечивает прочность, а катафорезное грунтование и антигравийное покрытие защищают от коррозии. В базовой комплектации – задняя пневматическая подвеска для плавности хода и удобства погрузки.

Дизельный мотор объемом 6,7 л (261 л.с., 956 Н·м) и 8-ступенчатая коробка передач обеспечивают хорошие тягово-динамические характеристики и низкий расход топлива. Объем топливного бака – 450 л.

Для удобства водителя предусмотрены широкий угол открытия дверей, низкая ступенька, три ручки, кондиционер, автономный отопитель и термоизоляция. В салоне - подрессоренное сиденье, регулируемая рулевая колонка и спальное место.

Широкие окна и шесть зеркал обеспечивают хорошую видимость, а системы помощи водителю (ABS, HSA, ESC) повышают безопасность поездок.

Производитель модели – «Нижегородские грузовые автомобили», эксклюзивный дистрибьютор – «Современные транспортные технологии» (СТТ).

Недавно компания «СТТ» и АО «Саранский завод автосамосвалов» (САЗ) показали еще одну интересную модель – самосвал с трехсторонней разгрузкой на шасси бескапотного грузовика Валдай 12.



