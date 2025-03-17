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Валдай 18 — старт серийного производства!

В Нижнем Новгороде началось производство среднетоннажного грузовика Валдай 18

Располагающаяся на мощностях Горьковского автозавода компания «Нижегородские грузовые автомобили» (НГА) приступила к конвейерной сборке среднетоннажных грузовиков Валдай 18. Как сообщает источник, серийный образец был продемонстрирован на дилерской конференции дистрибьютора грузовой техники ГК СТТ.

Валдай 18 в варианте изотермического фургона с активным охлаждением – такие наверняка получат спрос в крупных продуктовых сетях
Валдай 18 в варианте изотермического фургона с активным охлаждением – такие наверняка получат спрос в крупных продуктовых сетях
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Впервые эту модель представили на выставке Comtrans-2023. Фактически Валдай 18 – это китайский Foton Auman BJ1186, но в Нижнем эти машины, как и «младшие» грузовики Валдай 12, производят со сваркой и окраской кабин, закупая штамповку в Китае.

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Силовой агрегат – 6,7-литровый шестицилиндровый турбодизель Cummins (261 л.с., 960 Нм), работающий в паре с 8-ступенчатой механикой Fast Gear. Полная масса грузовика — 18 тонн, грузоподъемность — около 12 тонн, есть пять вариантов длины колёсной базы. То есть возможности для постройки модификаций широкие – надстройки можно ставить почти любые. Как раз сейчас НГА планирует отправить первые машины к производителям надстроек – для разработки и сертификации спецтехники.

Источник: Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 21
17.03.2025 
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