Депутаты будут добиваться принятия законопроекта об экзамене для мигрантов

Госдума отклонила законопроект об экзамене для мигрантов с целью работы в такси

Госдума РФ отклонила законопроект, в рамках которого предлагалось обязать иностранных граждан, сдавать практический экзамен по вождению для получения прав и работы в такси.

Проект закона на рассмотрение Госдумы в августе 2024 года внесла группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. По мнению парламентариев, для работы в сфере пассажирских перевозок в РФ мигрантам достаточно сдать теоретическую часть экзамена. А навыки вождения иностранные граждане подтверждают наличием прав, полученных у себя на родине.

Законопроектом предлагалось выдавать права категории «B» иностранным гражданам только после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов. Другими словами, для работы в такси мигрантам нужно выполнить эти условия.

Что касается граждан, получивших права российского образца категории «B» и уже работающих в такси, им в срок до 1 июня необходимо сдать практический экзамен в России. Лидер ЛДПР Слуцкий заявил СМИ, что он вместе с однопартийцами намерен добиваться принятия инициативы.

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Источник: ria.ru