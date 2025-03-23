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Родители лишены защиты: эксперты об отсутствии регламента при перевозке детей

В совете по развитию такси призвали создать единый стандарт для перевозки детей

Обеспечить качество при перевозке детей можно не только за счет автопарка служб такси, но и с помощью регулирования рынка коммерческих перевозок.

А для этого необходимы единые требования к безопасности при коммерческих перевозках детей в России. Об этом заявила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

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В ходе проведенного исследования специалистами совета ситуации в 89 регионах РФ выяснилось, что кроме легальных операторов из числа сетевых и локальных компаний, в 79 субъектах работают и частные водители. У них нет договоров, они не соблюдают требований законодательства, и это очень большая проблема, констатируют в Общественном совете.

«Частники не проходят обязательных проверок, нет требований к техническому состоянию автомобиля, не оформляются соответствующие документы на перевозку, например путевой лист, который включает медицинскую проверку водителя. Родители, заключающие устные договоренности с частными водителями, фактически не защищены в случае конфликта или нарушения условий поездки», – объясняют в организации.

Водители не проходят обязательных проверок, их транспорт не проходит осмотр на исправность, а водители – на трезвость. И в случае конфликтов или ДТП родители детей лишены защиты, потому что все устные договоренности не имеют юридической силы.

При этом легальные перевозчики обеспечивают автомобили сертифицированными креслами, проверяют водителей через базу МВД и проводят техосмотр машин. Но каждая компания действует по своим внутренним правилам, потому что единых стандартов по перевозке детей в России до сих пор нет.

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«Введение единых стандартов для частных перевозчиков и компаний, оказывающих услуги по перевозке детей, позволит повысить уровень безопасности и доступности таких услуг», – убеждены в совете.

Причем, решение этой задачи можно реализовать не только за счет таксомоторного сектора, но и путем развития и регулирования рынка коммерческих перевозок детей, считает председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 14
23.03.2025 
Фото:freepik / freepik
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