Полноприводный кроссовер можно найти в РФ по цене чуть больше ₽2 млн

На рынке России продают немецкие кроссоверы с пробегом от 2 млн рублей

Кроссоверы с пробегом от немецких производителей еще можно найти на российском рынке, эксперты выяснили, по каким ценам предлагают такие автомобили и действует ли на них гарантия.

Volkswagen Tiguan до сих пор востребован у россиян, переднеприводную модель 2017 года с пробегом порядка 80 тыс. км. можно купить по цене 1,8 млн рублей. Силовой агрегат представлен роботом объемом 1,4 л, комплектация небогатая, есть косметический ремонт кузова.

За такие же деньги другой продавец предлагает полноприводную версию тоже 2017 года, но пробег побольше – 127 тыс. км. Есть полноприводный Tiguan в отличном состоянии с пробегом 100 тыс. км, но по цене 2,2 млн. Продавец уверяет, что машина в хорошем состоянии, и проблем с ней не будет.

Volkswagen Tiguan

В премиальном сегменте самым востребованным остается BMW X3, но в продаже есть только модели с пробегом более 100 тыс. км. В наличии на рынке есть полноприводный X3 2017 года с мотором объемом 2,0 литра мощностью 249 л.с. и пакетом M-Sport за 3,78 млн. В техническом плане к машине нет нареканий, но у нее меняли бампер. Также есть X3 2019 года выпуска с пробегом 150 тыс. км за 3,3 млн, причем дилер готов проверить состояние машины на подъемнике со сторонним специалистом.

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Источник: autonews.ru