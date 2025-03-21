#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названа причина снижения цен на новые автомобили
21 марта
Названа причина снижения цен на новые автомобили
Эксперт Мосеев рассказал, как долго на рынке РФ...
Tesla выгнали с канадского автосалона
21 марта
Tesla выгнали с канадского автосалона
Компанию Tesla исключили из участников...
Копытенская башня - одна из немногих сохранившихся до наших дней воротных башен Смоленской крепостной стены.
21 марта
Смоленск и окрестности — на автомобиле за 3 дня
«За рулем» проложил удобный и интересный...

Полноприводный кроссовер можно найти в РФ по цене чуть больше ₽2 млн

На рынке России продают немецкие кроссоверы с пробегом от 2 млн рублей

Кроссоверы с пробегом от немецких производителей еще можно найти на российском рынке, эксперты выяснили, по каким ценам предлагают такие автомобили и действует ли на них гарантия.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Новинка бизнес-класса от 2,5 млн — на чем сэкономили?

Volkswagen Tiguan до сих пор востребован у россиян, переднеприводную модель 2017 года с пробегом порядка 80 тыс. км. можно купить по цене 1,8 млн рублей. Силовой агрегат представлен роботом объемом 1,4 л, комплектация небогатая, есть косметический ремонт кузова.

За такие же деньги другой продавец предлагает полноприводную версию тоже 2017 года, но пробег побольше – 127 тыс. км. Есть полноприводный Tiguan в отличном состоянии с пробегом 100 тыс. км, но по цене 2,2 млн. Продавец уверяет, что машина в хорошем состоянии, и проблем с ней не будет.

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Рекомендуем
УГАДАЙ ДЕТАЛЬ: смотрите третью серию!

В премиальном сегменте самым востребованным остается BMW X3, но в продаже есть только модели с пробегом более 100 тыс. км. В наличии на рынке есть полноприводный X3 2017 года с мотором объемом 2,0 литра мощностью 249 л.с. и пакетом M-Sport за 3,78 млн. В техническом плане к машине нет нареканий, но у нее меняли бампер. Также есть X3 2019 года выпуска с пробегом 150 тыс. км за 3,3 млн, причем дилер готов проверить состояние машины на подъемнике со сторонним специалистом.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: autonews.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 3
21.03.2025 
Фото:Volkswagen
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Tiguan  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.
Недостатки:
Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения
Комментарий:
Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л
+68