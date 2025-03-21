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Проверка курьеров на электровелосипедах — теперь в Москве
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Проверка курьеров на электровелосипедах — теперь в Москве
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Проверка курьеров на электровелосипедах — теперь в Москве

С 21 по 23 марта ГАИ Москвы проведет проверку велокурьеров

Вслед за Санкт-Петербургом проверка курьеров на электровелосипедах и прочих средствах индивидуальной мобильности началась в Москве. Как сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции, с 21 по 23 марта на территории Москвы пройдет мероприятие «Велокурьер», направленное на профилактику правонарушений среди лиц, оказывающих услуги доставки и использующих для передвижения указанный транспорт.

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«В рамках профилактического мероприятия сотрудники Госавтоинспекции напомнят данной категории водителей о необходимости быть внимательными на дороге, уважительными к пешеходам при передвижении по тротуарам, использовать защитную экипировку со световозвращающими элементами, а также соблюдать требования дорожных знаков и сигналов светофора», – говорится в официальном сообщении.

Пресс-служба замечает, что госавтоинспекторы регулярно проводят подобные рейды и проверки, направленные на обеспечение соблюдения ПДД участниками дорожного движения, включая тех, кто оказывает услуги доставки. Такие меры необходимы для поддержания порядка на дорогах и предотвращения аварийных ситуаций, считают в ГАИ.

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Напомним, в Санкт-Петербурге масштабная проверка курьеров на электровелосипедах прошла с 10 по 14 марта. Госавтоинспекция проверила около полутора тысяч курьеров и их транспорт. В результате к административной ответственности за нарушение ПДД была привлечена почти тысяча курьеров. За время проверки было зарегистрировано девять ДТП с участием электровелосипедистов, в результате которых три человека получили травмы различной степени тяжести.

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Источник: Госавтоинспекция Москвы

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Иннокентий Кишкурно
21.03.2025 
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