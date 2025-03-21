Названо условие, при котором новые автомобили в России начнут дешеветь

Эксперт Степанычева: На фоне затоваренности дилеры могут снизить цены на 5−10%

С марта по июль не очень выгодно покупать автомобиль, считает к. э. н., доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета «Синергия» Елена Степанычева. В этот период наблюдается увеличение спроса, поэтому продавцы могут поднимать цены.

Но сейчас российский авторынок находится в состоянии сокращения, а у дилеров наблюдается затоваренность машинами 2023 и 2024 г. в. Февральское падение продаж говорит о том, что склады дилеров по-прежнему полны.

Это падение продаж может привести к снижению цен в пределах 5−10% в последующие месяцы, если ситуация не изменится и будет наблюдаться избыток предложения, считает экономист Юлия Бутырина.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России.

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Источник: «Финансы Mail»