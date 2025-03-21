#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер MG 6
21 марта
Российские дилеры переписали ценники на этот аналог Skoda Octavia
Китайский лифтбек MG 6 подорожал в России на...
На обходе Адлера ведутся работы со стороны Кудепсты и Высокого
21 марта
На обходе Адлера ведутся работы со стороны Кудепсты и Высокого
Хуснуллин: на обходе Адлера начались активные...
Любите гонки и технику? На этих выставках вы увидите нечто поистине крутое
21 марта
Любите гонки и технику? На этих выставках вы увидите нечто поистине крутое
С 4 по 6 апреля 2025 года в КВЦ «Патриот»...

Названо условие, при котором новые автомобили в России начнут дешеветь

Эксперт Степанычева: На фоне затоваренности дилеры могут снизить цены на 5−10%

С марта по июль не очень выгодно покупать автомобиль, считает к. э. н., доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета «Синергия» Елена Степанычева. В этот период наблюдается увеличение спроса, поэтому продавцы могут поднимать цены.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Новинка бизнес-класса от 2,5 млн — на чем сэкономили?

Но сейчас российский авторынок находится в состоянии сокращения, а у дилеров наблюдается затоваренность машинами 2023 и 2024 г. в. Февральское падение продаж говорит о том, что склады дилеров по-прежнему полны.

Это падение продаж может привести к снижению цен в пределах 5−10% в последующие месяцы, если ситуация не изменится и будет наблюдаться избыток предложения, считает экономист Юлия Бутырина.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Финансы Mail»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 11
21.03.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0