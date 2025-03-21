Пустые надежды! Выяснилось, что привело к падению авторынка в феврале

Автодилеры о возвращении ушедших брендов: в ближайшие 3 года этого не случится

Автодилеры объяснили снижение активности на авторынке в феврале ожиданиями потребителей о возвращении ушедших брендов, но, по их мнению, этого не произойдет в ближайшие три года.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов считает, что информация о возможном возвращении таких марок, как Toyota, стала причиной падения трафика в автосалонах на 20-30%. Люди надеялись, что смогут купить Toyota Camry по старой цене, но такие ожидания беспочвенны. «Никто не вернётся на рынок в ближайшие три года», – отметил Иванов.

Другие факторы, повлиявшие на снижение продаж автомобилей в феврале, включают меры ЦБ РФ по охлаждению потребительского рынка и укрепление рубля.

Так, Роман Слуцкий, генеральный директор компании «Аларм-Моторс», объяснил падение продаж двумя основными причинами: действиями Центрального банка для снижения потребительской активности и укреплением рубля, которое вызвало у людей ожидание скидок.

Андрей Терлюкевич, генеральный директор компании «АвтоСпецЦентр», также отмечает, что падение авторынка в феврале связано с жесткой денежно-кредитной политикой Банка России, из-за которой снизилось количество кредитов, а высокие ставки по депозитам способствовали тому, что люди стали больше откладывать деньги, а не тратить их.

Рынок автомобилей с пробегом также показал в феврале отрицательную динамику: снизившись на 5,5% к прошлому месяцу. Причем падение продаж наблюдалось у всех марок и моделей.

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Источник: «Автостат»