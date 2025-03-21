#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер MG 6
21 марта
Российские дилеры переписали ценники на этот аналог Skoda Octavia
Китайский лифтбек MG 6 подорожал в России на...
На обходе Адлера ведутся работы со стороны Кудепсты и Высокого
21 марта
На обходе Адлера ведутся работы со стороны Кудепсты и Высокого
Хуснуллин: на обходе Адлера начались активные...
Любите гонки и технику? На этих выставках вы увидите нечто поистине крутое
21 марта
Любите гонки и технику? На этих выставках вы увидите нечто поистине крутое
С 4 по 6 апреля 2025 года в КВЦ «Патриот»...

Пустые надежды! Выяснилось, что привело к падению авторынка в феврале

Автодилеры о возвращении ушедших брендов: в ближайшие 3 года этого не случится

Автодилеры объяснили снижение активности на авторынке в феврале ожиданиями потребителей о возвращении ушедших брендов, но, по их мнению, этого не произойдет в ближайшие три года.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов считает, что информация о возможном возвращении таких марок, как Toyota, стала причиной падения трафика в автосалонах на 20-30%. Люди надеялись, что смогут купить Toyota Camry по старой цене, но такие ожидания беспочвенны. «Никто не вернётся на рынок в ближайшие три года», – отметил Иванов.

Рекомендуем
Они ушли, но думают вернуться – какой бизнес снова попросится в Россию

Другие факторы, повлиявшие на снижение продаж автомобилей в феврале, включают меры ЦБ РФ по охлаждению потребительского рынка и укрепление рубля.

Так, Роман Слуцкий, генеральный директор компании «Аларм-Моторс», объяснил падение продаж двумя основными причинами: действиями Центрального банка для снижения потребительской активности и укреплением рубля, которое вызвало у людей ожидание скидок.

Рекомендуем
УГАДАЙ ДЕТАЛЬ: смотрите третью серию!

Андрей Терлюкевич, генеральный директор компании «АвтоСпецЦентр», также отмечает, что падение авторынка в феврале связано с жесткой денежно-кредитной политикой Банка России, из-за которой снизилось количество кредитов, а высокие ставки по депозитам способствовали тому, что люди стали больше откладывать деньги, а не тратить их.

Рынок автомобилей с пробегом также показал в феврале отрицательную динамику: снизившись на 5,5% к прошлому месяцу. Причем падение продаж наблюдалось у всех марок и моделей.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Автостат»

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 11
21.03.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0