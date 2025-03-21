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Выяснили, к кому обычно обращаются за помощью с машиной россияне и сколько тратят

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Выяснилось, что большинство автолюбителей предпочитает обращаться к профессионалам. 26% выбирают удобный автосервис, 20% комбинируют самостоятельный ремонт и помощь мастеров, а 14% полагаются на близких, в основном на отца или партнера – чаще всего это женщины (28% против 2% мужчин). 13% выбирают официальные дилерские центры, а 10% – частных мастеров.

Обслуживание авто обходится 75% водителей в сумму до 50 тысяч рублей в год, но 18% тратят больше – в этой группе преобладают женщины.

Самостоятельные

Половина россиян (51%) могут определить неисправность автомобиля по звукам. Мужчины лучше справляются с этой задачей (66% против 33% женщин). 36% опрошенных могут зарядить аккумулятор, 33% – заменить его, а 29% – поменять лампочки в фарах. 24% способны переобуть машину, 23% – заменить фильтры, а 22% – поменять моторное масло.

Что делать при поломке

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Если машина ломается, 53% россиян сразу обращаются в автосервис, 32% – консультируются со знакомыми, а 22% ищут решение в интернете. Мужчины чаще обращаются к интернету за советом (27% против 16% женщин). 3% респондентов используют для диагностики искусственный интеллект, особенно молодые водители (8% среди 18-24 лет) – они спрашивают советы у ChatGPT и других нейросетей.

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Алексеева Елена
Количество просмотров 11
21.03.2025 
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