Японский автобренд реализует уникальный проект — старт уже осенью

Toyota запустит первый в мире завод по утилизации старых автомобилей и АКБ

Японский автоконцерн Toyota анонсировал старт проекта Toyota Circular Factory, речь идет о первом в мире заводе полного цикла по переработке и утилизации автотранспорта и аккумуляторов.

Предприятие начнет функционировать уже осенью 2025 года в британском Бернастоне. Реализация этого проекта является частью глобальной стратегии автобренда по переходу к углеродной нейтральности к 2040 году.

Ожидается, что мощностей завода на первоначальном этапе хватит для переработки до 10 тыс. автомобилей каждый год, это позволит повторно использовать 120 тыс. автозапчастей, а также восстанавливать 8,2 тыс. тонн стали и 300 тонн высококачественного пластика. При этом количество потребления первичного сырья сократится.

Специалисты наладят процесс сортировки запчастей с их последующей реализацией и восстановления узлов, включая аккумуляторы и колесные диски. Также планируется переплавлять металлы и пластик для производства новых автомобилей.

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Источник: autoexpress.co.uk