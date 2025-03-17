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Завод Toyota в Шушарах готовят к перезапуску

Бывший завод Toyota в Шушарах начал набирать сотрудников

Бывший завод Toyota, который находится в поселке Шушары близ Санкт-Петербурга, начал набор сотрудников. Предполагается, что на предприятии начнут собирать автомобили бренда Aurus.

Уточняется, что кадровая служба Aurus ищет инженеров по экстерьерам и интерьерам «для новых и текущих моделей», ведущего инженера по электрике и электронике автомобиля. В вакансиях сообщается, что место работы находится в Шушарах, в пешей доступности от метро. Под это описание точно подходит завод Toyota.

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О том, что бывший российский завод Toyota будет собирать автомобили Aurus, весной прошлого года заявил тогдашний глава Минпромторга Денис Мантуров. Тогда он заявил, что площадка уже передана бренду.

Ранее «За рулем» сообщал, что Focus2Move привел топ-10 самых популярных автобрендов в мире в 2025 году.

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Источник: Деловой Петербург

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 19
17.03.2025 
Фото:Unsplash
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