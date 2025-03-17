Завод Toyota в Шушарах готовят к перезапуску

Бывший завод Toyota в Шушарах начал набирать сотрудников

Бывший завод Toyota, который находится в поселке Шушары близ Санкт-Петербурга, начал набор сотрудников. Предполагается, что на предприятии начнут собирать автомобили бренда Aurus.

Уточняется, что кадровая служба Aurus ищет инженеров по экстерьерам и интерьерам «для новых и текущих моделей», ведущего инженера по электрике и электронике автомобиля. В вакансиях сообщается, что место работы находится в Шушарах, в пешей доступности от метро. Под это описание точно подходит завод Toyota.

О том, что бывший российский завод Toyota будет собирать автомобили Aurus, весной прошлого года заявил тогдашний глава Минпромторга Денис Мантуров. Тогда он заявил, что площадка уже передана бренду.

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Источник: Деловой Петербург