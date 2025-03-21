Этот новый 200-сильный седан от Chery официально появится в России

В Китае начались продажи седана Chery Arrizo 8 Pro по цене от 1,4 млн рублей

В КНР стартовали продажи бензинового седана Chery Arrizo 8 Pro с начальной ценой $16 500. Директор бренда в России ранее подтвердил, что автомобиль доберется и до нашего рынка.

Chery Arrizo 8 Pro

Chery Arrizo 8 Pro построен на платформе M1X, но выделяется увеличенными габаритами (4780×1843×1469 мм при колёсной базе 2790 мм). Внешние изменения коснулись бамперов, решетки радиатора, фар, фонарей, капота и передних крыльев.

Начальная версия с 1,6-литровым двигателем мощностью 197 л.с. получила глянцевую решетку в стиле Tiggo 4 и прямоугольные выхлопные патрубки. В мае должна пройти премьера версии с 2-литровым мотором на 254 л.с., которая будет отличаться более агрессивным дизайном.

Интерьер Chery Arrizo 8 Pro

У седана есть 15,6-дюймовый сенсор. Обе модификации комплектуются 7-ступенчатым роботом.

В КНР седан доступен в трех комплектациях, уже в базе у него есть 18-дюймовые диски, светодиодная оптика, система кругового обзора и электропривод водительского сиденья.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России.

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Источник: «Китайские автомобили»