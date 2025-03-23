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Полный привод, классический автомат, 2 года гарантии: в Россию привезли новый Lexus

У дилера из Оренбурга появился Lexus RX 350 2025 по цене 12,6 млн рублей

На рынке Оренбурга появилось настоящее сокровище для ценителей роскоши и комфорта – Lexus RX 350 2025 года выпуска в эксклюзивной комплектации Premium Plus. Официальные дилеры Lexus предлагают этот премиальный кроссовер по цене 12,6 млн рублей.

Lexus RX 350 2025
Lexus RX 350 2025

Под капотом автомобиля – 2,4-литровый турбомотор, развивающий внушительные 279 л.с. Эта мощь передается на все четыре колеса благодаря надежной системе полного привода, обеспечивая уверенность на дороге в любых условиях. В паре с двигателем работает плавная и отзывчивая 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Lexus RX 350 2025
Lexus RX 350 2025
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Кроссовер построен на платформе Toyota TNGA-K. Габариты автомобиля - 4890 х 1920 х 1695 мм с колесной базой 2850 мм.

Комплектация Premium Plus предлагает богатый набор опций: 10 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, медиасистема с большим экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, топовая аудиосистема Mark Levinson, передние сиденья с подогревом, вентиляцией и памятью настроек, панорамная крыша, система кругового обзора, адаптивные светодиодные фары.

Интерьер Lexus RX 350 2025
Интерьер Lexus RX 350 2025

Дополнительным преимуществом является официальная гарантия 2 года или 50 000 км пробега.

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Lexus
Количество просмотров 11
23.03.2025 
Фото:Lexus
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