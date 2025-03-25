В аэропортах начали бороться с таксистами-зазывалами

В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский запрещены нелегальные такси

С 22 марта в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский вступило в силу новое постановление Правительства Московской области, которое серьезно осложнило работу нелегальных таксистов.

Теперь заказать такси в этих аэропортах можно исключительно через специальные стойки. Более того, постановление запрещает нелегальным таксистам подходить ближе чем на 30 метров к любым постройкам на территории аэропорта.

Это нововведение направлено на то, чтобы упростить процесс для пассажиров, которые по каким-то причинам не могут воспользоваться мобильными приложениями для вызова такси (агрегаторов это не коснется), например, для иностранных граждан, не знакомых с российскими сервисами, или пожилых людей.

На этих стойках пассажиры могут не только заказать автомобиль, но и получить полную информацию о тарифах, агрегаторах и перевозчиках.

Однако, как выяснила корреспондент агентства «Москва 24», на практике ситуация не изменилась: зазывалы, несмотря на ограничения, продолжают тут работать.

Постановление направлено на улучшение безопасности и удобства пассажиров – то есть этот запрет гарантирует, что услуга будет предоставлена сертифицированным перевозчиком, имеющим все необходимые документы. Но пока меры контроля остаются недостаточно эффективными, также неясны санкции, которые будут налагать на нарушителей постановления.

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Источник: Москва 24