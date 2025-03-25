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В аэропортах начали бороться с таксистами-зазывалами

В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский запрещены нелегальные такси

С 22 марта в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский вступило в силу новое постановление Правительства Московской области, которое серьезно осложнило работу нелегальных таксистов.

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Теперь заказать такси в этих аэропортах можно исключительно через специальные стойки. Более того, постановление запрещает нелегальным таксистам подходить ближе чем на 30 метров к любым постройкам на территории аэропорта.

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Это нововведение направлено на то, чтобы упростить процесс для пассажиров, которые по каким-то причинам не могут воспользоваться мобильными приложениями для вызова такси (агрегаторов это не коснется), например, для иностранных граждан, не знакомых с российскими сервисами, или пожилых людей.

На этих стойках пассажиры могут не только заказать автомобиль, но и получить полную информацию о тарифах, агрегаторах и перевозчиках.

Однако, как выяснила корреспондент агентства «Москва 24», на практике ситуация не изменилась: зазывалы, несмотря на ограничения, продолжают тут работать.

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Постановление направлено на улучшение безопасности и удобства пассажиров – то есть этот запрет гарантирует, что услуга будет предоставлена сертифицированным перевозчиком, имеющим все необходимые документы. Но пока меры контроля остаются недостаточно эффективными, также неясны санкции, которые будут налагать на нарушителей постановления.

Источник: Москва 24

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Алексеева Елена
Фото:Михаил Метцель/ТАСС
Количество просмотров 14
25.03.2025 
Фото:Михаил Метцель/ТАСС
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