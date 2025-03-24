Полный привод, крутой интерьер, интересная цена — новый кроссовер уже у дилеров

Кроссовер Omoda C7 будет представлен у дилеров в Москве до 14 апреля

До 14 апреля новая модель Omoda C7 будет экспонироваться у дилеров Москвы и Московской области. Как уточняют в пресс-службе компании, в определенные даты с кроссовером можно будет познакомиться в автосалонах «Автомир Крылатское», «Автомир Дмитровка», «Авторусь Подольск», «Рольф Химки», «Авилон Волгоградка», «Автодом Внуково», «Major Новая Рига», «Рольф Ясенево».

Это еще не старт продаж – на недавно состоявшейся закрытой презентации он был обозначен на апрель-май 2025 года. Но в рамках «знакомства» с машинами в московских шоу-румах можно будет оценить дизайн и салон, посадку за рулем, эргономику, материалы отделки, отмечают в компании.

Одна из фишек Omoda C7 – мультимедийный комплекс с голосовым управлением, экраном 15,6" разрешением 2,5К и панорамным звучанием, которое обеспечивают восемь динамиков. По предварительным данным, экран имеет возможность смещаться влево и вправо по специальной направляющей на передней панели. Под капотом – мотор SQRF4J16 с отдачей 150 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым преселективным роботом. По приводу будут варианты: передний или полный.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автостат