На Камчатке — лютый снегопад! (видео)

МЧС России показало работу вахтовых автобусов КАМАЗ после циклона на Камчатке

Если в центральной части России весна уже вступает в свои права, то на Дальнем Востоке зимний сезон отступать не спешит. Ночь с 23 на 24 марта «порадовала» Камчатку серьезным снегопадом. Как заметили в МЧС России, пронесшийся над регионом циклон привел к обильным осадкам, которые стали проблемой – обычный транспорт фактически встал. Спасатели помогают жителям Петропавловска-Камчатского пережить последствия циклона.

«За ночь в городе выпало огромное количество снега. Чтобы помочь людям на дороге, выехали четыре вахтовки МЧС России. Спасатели перевозят жителей по основным маршрутам», – сообщила пресс-служба МЧС России

Фактически вахтовые автобусы на базе КАМАЗа, предоставленные спасателями, стали заменой автобусам и маршруткам. Студенты, пенсионеры и спешащие на работу граждане получили возможность прожить несколько дней во вполне обычном режиме, несмотря на разбушевавшуюся стихию.

В министерстве предупреждают, что ситуация на дорогах Камчатки остается сложной. Из-за сильных осадков после прохода дорожной техники сразу образуются переметы, а усугубляется ситуация плохой видимостью – как видно по опубликованным материалам, снегопад еще не полностью стих. Спасатели призывают автомобилистов не пользоваться личным транспортом и по возможности отложить поездки.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: МЧС России