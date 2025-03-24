Двигатель АВТОВАЗа получил турбированную версию на 170 л.с.

В МГТУ им. Баумана испытывают турбомотор ВАЗ-21126 мощностью 170 л.с.

Конструкторское бюро молодежи (КБМ) при МГТУ им. Баумана разработало и приступило к испытаниям бензинового турбомотора, созданного на базе серийного ВАЗ-21126. Напомним, это один из наиболее известных вазовских 16-клапанников (1,6 л, 106 л.с.,), получивший широкое распространение на Приоре, а ныне использующийся в семействе Lada Granta.

Молодые инженеры Бауманки довели отдачу этого мотора до 170 л.с. В ходе проектирования было принято решение снизить степень сжатия и изменить фазы газораспределения. Сейчас агрегат проходит стендовые испытания, чтобы дать новый импульс амбициозному проекту коллектива.

Работа над проектом продолжается в формате развития аспирантских диссертаций и студенческих курсовых и выпускных квалификационных работ. Но этот мотор – не только учебное пособие. Такой двигатель прочат родстеру Крым – проекту, рожденному как раз в стенах бауманского КБМ. А после серии доработок агрегат можно будет использовать на багги и в качестве подвесного лодочного мотора.

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Источник: Максим Кадаков, Нетипичный АВТОВАЗ