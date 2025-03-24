Дилеры этих марок переписали прайсы на свои автомобили за прошлую неделю

Эксперт Мосеев: Дилеры продолжают снижать стоимость машин

За прошлую неделю дилеры нескольких брендов переписали прайсы, рассказал основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев со ссылкой на данные Cargument. Так, BAIC снизил цены машин 2024 г. в. BAIC BJ40 стал доступнее на 385-528 тысяч рублей, седан U5 Plus – на 165,5-211 тыс. рублей, X35 – на 170,5-183 тыс. рублей, а X7 подешевел на 50 тыс. рублей.

Бренд Kaiyi отменил скидки, но уменьшил цены в прайсах, причем на большую, чем дисконт, сумму. E5 стал доступнее на 655-840 тыс. рублей, X3 – на 786-815 тыс. рублей, X3 Pro – на 865 тысяч руб., X7 Kunlun – на 573-950 тыс. рублей.

На автомобили Chery Tiggo 7 Pro Max в комплектациях Active AWD и Prime AWD 2024 и 2025 г. в. дисконт снижен до 50 тыс. рублей.

При этом бренд MG отменил дисконт в 100 тыс. рублей на седан MG 5 2023 года, а лифтбек MG 6 в комплектациях 2024 года подорожал на 200 тыс. рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли кроссовер Mazda CX-50 2025 г. в., известна цена.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: telegram-канал основателя проекта «Автомаркетолог» Олега Мосеева