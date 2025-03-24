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Лотерея и источник проблем: эксперт об отживших ресурс дизельных автомобилях

Эксперт Балабас объяснил, почему бензиновые автомобили наиболее пригодны для РФ

Машины с дизельными двигателями изжили себя, за исключением некоторых внедорожников, а электромобили пока не так массово используют в России. Оптимальным выбором для россиян остается бензиновый автомобиль. Таким мнением поделился автоэксперт Евгений Балабас.

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«Про выбор дизельной машины сегодня, наверное, говорить бессмысленно, поскольку на рынке в сегменте новых китайских авто этих машин практически нет. И брать подержанный дизельный автомобиль – это серьезная лотерея, для этого надо быть либо большим энтузиастом этого типа двигателя, либо иметь в друзьях автослесаря или руководителя сервиса, где есть качественное оборудование для диагностики и настройки дизельных моторов», – объясняет эксперт.

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Для владельца современный дизельный автомобиль с системой непосредственного впрыска является источником проблем, потому что свой ресурс такие модели с пробегом, как правило, уже отработали.

«Определенный интерес и ценность представляют старые внедорожники с простыми, если не сказать примитивными дизельными моторами с механическими ТНВД, которые много лет на вторичном рынке переходят из рук в руки, но это, опять же, удел энтузиастов, готовых с ними возиться, ввиду существенного возраста этих машин», – подчеркивает Евгений Балабас.

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Что касается электрокаров, то не везде для них есть зарядные станции, такие машины из сегмента недорогих и подержанных имеет смысл покупать при условии проживания в частном секторе и наличии домашней зарядной станции, отмечает Балабас. Хотя цены на новые китайские электромобили превышают стоимость бензиновых моделей, подытожил эксперт.

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Источник: osnmedia.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Сергей Булкин/ТАСС
Количество просмотров 11
24.03.2025 
Фото:Сергей Булкин/ТАСС
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