Инновационный кроссовер этого бренда теперь можно купить онлайн в один клик
Китайский производитель Geely в планах расширения сегмента онлайн-продаж предоставляет покупателям возможность приобретения автомобилей бренда на Ozon. Ранее анонсировали продажу на маркетплейсе Wildberries, уточнили в пресс-службе.
«В настоящее время на маркетплейсе доступны следующие модели бренда: флагманский кроссовер Geely Monjaro, молодежный кроссовер Geely Coolray, городской кроссовер Geely Cityray, ультрасовременный кроссовер Geely Atlas, вместительный 7-местный кроссовер Geely Okavango, практичный компактный седан Geely Emgrand и комфортабельный бизнес-седан Geely Preface», – перечислили представители пресс-службы.
Покупка автомобиля возможна при условии 100-процентной предоплаты с банковской карты, привязанной к профилю пользователя Ozon. Это удобно тем, кто не планирует покупать машину без привлечения заемных средств или услуг, предоставляемых по программе Trade-in. Все представленные на онлайн-платформе автомобили есть в наличии у официальных дилеров по фиксированной цене.
После оплаты купленный автомобиль Geely доставят в ближайший дилерский центр, или отправят на согласованному c покупателем адрес. Всем покупателям Geely предоставляют гарантию пять лет или 150 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит ранее.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: пресс-служба Geely