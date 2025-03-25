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Дилеры прогнозируют массовый уход китайских брендов с российского рынка

Подщеколдин: В РФ нужен закон, регулирующий приход и уход автомобильного бренда

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин рассказал, что на сегодняшний день в России представлены автомобили более 100 брендов, как на новом, так и на вторичном рынке.

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При этом около 60% из них – китайские, около 30% – российские, а примерно 5-6% – бренды, которые официально покинули Россию, но продолжают поставлять автомобили через неофициальные каналы. Он считает, что такая пропорция сохранится и в 2025 году.

Однако в России отсутствует закон, регулирующий процесс прихода и ухода автомобильных марок, что, по мнению Подщеколдина, необходимо исправить.

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В развитых странах для того, чтобы бренд вышел с рынка, нужно заплатить определенную сумму. Это нормальная практика, которая помогает обеспечить потребителей необходимыми гарантиями. Цивилизованный подход предполагает, что каждый производитель несет ответственность перед покупателем. Если продал автомобиль, обеспечь его запчастями и сервисом на протяжении 10 лет, или выплачивай компенсацию.

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Он отметил, что из 60 китайских марок, которые начали работать в России за последние годы, лишь четыре – Changan, Chery, Geely и Haval – пользуются стабильным спросом. Эти компании пришли с серьезными намерениями: они построили сборочные линии и сервисные центры, а также имеют в наличии запчасти для обслуживания своих автомобилей. Эти дорогостоящие проекты оправдали себя, а сборка автомобилей ведется в Калининграде, Калуге, Липецке, Тульской и Московской областях.

Однако многие другие китайские бренды, которые не занимаются производством в России и поставляют автомобили напрямую из Китая, сталкиваются с проблемой низкого спроса. Отсутствие сервисных центров и проблемы с гарантией и запасными частями снижают доверие со стороны потребителей. Поэтому в 2025 году количество таких брендов на российском рынке станет гораздо меньше.

Источник: URA.ru

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Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
25.03.2025 
Фото:Unsplash
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