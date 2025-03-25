Автозапчасти резко подорожали с начала года

Fit Service: в России с начала 2025 года стоимость автозапчастей выросла на 15%

Директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова заявила, что в РФ с начала текущего года автозапчасти подорожали на 15%. Она пояснила, что за первые два месяца наблюдался стабильный рост цен на детали. Среди причин проблемы с логистикой и трудности с переводом денежных средств, а также курс валют.

За этот период цены на оптику возросли в среднем на 17%, капоты и бамперы подорожали на 13%, лобовые стекла – на 12%, а крылья – на 9%. Расходники прибавили в цене от 5 до 9%, рассказали в компании «Рольф».

Больше всего увеличилась стоимость оригинальных комплектующих для автомобилей Porsche. В «Рольфе» предполагают, что увеличение стоимости автокомпонентов продолжится и к концу года составит 40%.

Ранее «За рулем» сообщал, что около 80% россиян ожидают возвращения ушедших автобрендов.

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Источник: «Газета.Ru»