#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Михаил Ефремов во время слушания по УДО, март 2025 года
25 марта
Актер Ефремов досрочно выйдет из заключения
Кадаков: После таких ДТП, как у Ефремова, надо...
Автозапчасти резко подорожали с начала года
25 марта
Автозапчасти резко подорожали с начала года
Fit Service: в России с начала 2025 года...
Нет «автогражданки», а машина на спецстоянке: юрист объяснил, что делать
25 марта
Нет «автогражданки», а машина на спецстоянке: юрист объяснил, что делать
Юрист Палюлин: Требовать полис ОСАГО при...

Актер Ефремов досрочно выйдет из заключения

Кадаков: После таких ДТП, как у Ефремова, надо лишать водительских прав навсегда

Суд в Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) актера Михаила Ефремова. При назначенном сроке в 7,5 лет актер пробыл в заключении более четырех лет и теперь выйдет на свободу.

Напомним, в июне 2020 года Ефремов стал виновником тяжелого ДТП.

Михаил Ефремов во время слушания по УДО, март 2025 года
Михаил Ефремов во время слушания по УДО, март 2025 года
Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Тогда, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, артист ехал на внедорожнике по Садовому кольцу в Москве с превышением скорости, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada на Смоленской площади. Водитель фургона скончался в больнице.

В ходе суда Ефремов признал вину и раскаялся в содеянном. В 2021 году, уже находясь в заключении, он просил снизить срок в связи со слабым здоровьем, но суд кассационную жалобу не удовлетворил.

Комментарий эксперта

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Мнения жестко разделились. Одни говорят, что «вор должен сидеть в тюрьме». Другие полагают, что и четыре с лишним года – немалый срок, человек всё осознал.

И всем очевидно, что Ефремов ездил пьяным не раз. И ездил бы еще – если бы не смертельное ДТП, огласка и резонанс. Случись это не на Садовом кольце столицы, а где-нибудь в области, может, и замяли бы дело.

Я о другом хочу сказать. Если не ошибаюсь, Ефремова лишили прав на три года. Я считаю, что после таких ДТП водительских прав надо лишать навсегда. Пожизненно. С жестким условием: сядешь еще раз за руль – сядешь еще на 10 лет. Безо всяких УДО.

Отметим, что во время слушания об УДО Ефремова представитель прокуратуры согласился с тем, что ходатайство об УДО нужно удовлетворить, но следует сохранить наказание в виде лишения права управлять автомобилем на три года. Адвокат Ефремова, в свою очередь, отметил, что подзащитный добровольно возместил исковые требования потерпевших, касающиеся морального вреда и иных расходов. Сам 61-летний актер заявил, что искренне раскаивается в совершенном преступлении, приносит соболезнования потерпевшим и просит у них прощения.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

За время отбывания наказания он работал в должности кладовщика и подсобным рабочим на участке деревообработки. Он проявлял добросовестное отношение к обязанностям, ни с кем не конфликтовал, участвовал в в общественной и воспитательной жизни исправительного учреждения, стал победителем Всероссийского конкурса среди осужденных по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» и получил несколько других наград.

Источник: РИА Новости, Максим Кадаков

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС и «За рулем»
Количество просмотров 1
25.03.2025 
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0