Актер Ефремов досрочно выйдет из заключения

Кадаков: После таких ДТП, как у Ефремова, надо лишать водительских прав навсегда

Суд в Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) актера Михаила Ефремова. При назначенном сроке в 7,5 лет актер пробыл в заключении более четырех лет и теперь выйдет на свободу.

Напомним, в июне 2020 года Ефремов стал виновником тяжелого ДТП.

Михаил Ефремов во время слушания по УДО, март 2025 года

Тогда, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, артист ехал на внедорожнике по Садовому кольцу в Москве с превышением скорости, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada на Смоленской площади. Водитель фургона скончался в больнице.

В ходе суда Ефремов признал вину и раскаялся в содеянном. В 2021 году, уже находясь в заключении, он просил снизить срок в связи со слабым здоровьем, но суд кассационную жалобу не удовлетворил.

Комментарий эксперта

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Мнения жестко разделились. Одни говорят, что «вор должен сидеть в тюрьме». Другие полагают, что и четыре с лишним года – немалый срок, человек всё осознал.

И всем очевидно, что Ефремов ездил пьяным не раз. И ездил бы еще – если бы не смертельное ДТП, огласка и резонанс. Случись это не на Садовом кольце столицы, а где-нибудь в области, может, и замяли бы дело.

Я о другом хочу сказать. Если не ошибаюсь, Ефремова лишили прав на три года. Я считаю, что после таких ДТП водительских прав надо лишать навсегда. Пожизненно. С жестким условием: сядешь еще раз за руль – сядешь еще на 10 лет. Безо всяких УДО.

Отметим, что во время слушания об УДО Ефремова представитель прокуратуры согласился с тем, что ходатайство об УДО нужно удовлетворить, но следует сохранить наказание в виде лишения права управлять автомобилем на три года. Адвокат Ефремова, в свою очередь, отметил, что подзащитный добровольно возместил исковые требования потерпевших, касающиеся морального вреда и иных расходов. Сам 61-летний актер заявил, что искренне раскаивается в совершенном преступлении, приносит соболезнования потерпевшим и просит у них прощения.

За время отбывания наказания он работал в должности кладовщика и подсобным рабочим на участке деревообработки. Он проявлял добросовестное отношение к обязанностям, ни с кем не конфликтовал, участвовал в в общественной и воспитательной жизни исправительного учреждения, стал победителем Всероссийского конкурса среди осужденных по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» и получил несколько других наград.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: РИА Новости, Максим Кадаков