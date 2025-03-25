Сертификация на финальном этапе: в РФ появятся коммерческие авто под новым брендом

В России наладят сборку китайских Renault под брендом Forpost Recruit

Серийное производство коммерческого автомобиля Renault Master третьего поколения наладят во Владивостоке, на рынок модель выйдет под названием Forpost Recruit.

Выпуском автомобилей займется компания «Восточный Форпост», компоненты для сборки приходят из Китая, где производится Renault Master.

На текущий момент модель проходит финальный этап сертификации, В планах – выпуск двух версий разной массы: до 3,5 т и более. Автомобиль будет с передним приводом в модификациях фургон и грузовик (полурамное шасси под надстройки).

«Первые ОТТС позволят выпустить по 100 машин каждой из категорий. Это упрощенный вариант сертификации: видимо, "Форпост" таким образом хочет "пощупать" рынок. Такая осторожность позволяет предположить, что цены на китайский Renault Master низкими не окажутся», – пишут СМИ.

Выпуск первой продукции запланирован на 2026 год, к 2027-му ожидаемая мощность должна составить 20 экземпляров в месяц, инвестиции в проект составят 31 млн рублей.

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Источник: iz.ru