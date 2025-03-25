Сертификация на финальном этапе: в РФ появятся коммерческие авто под новым брендом
В России наладят сборку китайских Renault под брендом Forpost Recruit
Серийное производство коммерческого автомобиля Renault Master третьего поколения наладят во Владивостоке, на рынок модель выйдет под названием Forpost Recruit.
Выпуском автомобилей займется компания «Восточный Форпост», компоненты для сборки приходят из Китая, где производится Renault Master.
На текущий момент модель проходит финальный этап сертификации, В планах – выпуск двух версий разной массы: до 3,5 т и более. Автомобиль будет с передним приводом в модификациях фургон и грузовик (полурамное шасси под надстройки).
«Первые ОТТС позволят выпустить по 100 машин каждой из категорий. Это упрощенный вариант сертификации: видимо, "Форпост" таким образом хочет "пощупать" рынок. Такая осторожность позволяет предположить, что цены на китайский Renault Master низкими не окажутся», – пишут СМИ.
Выпуск первой продукции запланирован на 2026 год, к 2027-му ожидаемая мощность должна составить 20 экземпляров в месяц, инвестиции в проект составят 31 млн рублей.
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Источник: iz.ru
Фото:Unsplash
4
25.03.2025
Фото:Unsplash
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Отзывы о Renault Master (2)
— Ужасный автомобиль, не советую.
Комментарий:
Работаю на рено мастер в Гродно, за год проехал 50 тыс км, на данный момент пробег 64 тыс км. Если в целом – рабочий авто, но со своими болячками и проблемами, одна из основных проблем - проблемный тнвд – меняли по гарантии 2 раза, один раз пришлось с рейса сходить. Разочарован качеством метала – просто фольга какая то проминается легко и мнется небольшими вмятинами которые никак не выправишь и не вытянешь, выгибает петли, задние воротины провисли, чтобы закрыть нужно приподнимать и от души хлопать, все какое то хлипкое, по кабине вездескрип с пластика, качеством сборки и материалов недоволен. После гарантии продать его будет проблематично с такими косяками
+1