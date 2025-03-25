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Сертификация на финальном этапе: в РФ появятся коммерческие авто под новым брендом

В России наладят сборку китайских Renault под брендом Forpost Recruit

Серийное производство коммерческого автомобиля Renault Master третьего поколения наладят во Владивостоке, на рынок модель выйдет под названием Forpost Recruit.

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Выпуском автомобилей займется компания «Восточный Форпост», компоненты для сборки приходят из Китая, где производится Renault Master.

На текущий момент модель проходит финальный этап сертификации, В планах – выпуск двух версий разной массы: до 3,5 т и более. Автомобиль будет с передним приводом в модификациях фургон и грузовик (полурамное шасси под надстройки).

«Первые ОТТС позволят выпустить по 100 машин каждой из категорий. Это упрощенный вариант сертификации: видимо, "Форпост" таким образом хочет "пощупать" рынок. Такая осторожность позволяет предположить, что цены на китайский Renault Master низкими не окажутся», – пишут СМИ.

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Выпуск первой продукции запланирован на 2026 год, к 2027-му ожидаемая мощность должна составить 20 экземпляров в месяц, инвестиции в проект составят 31 млн рублей.

Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 4
25.03.2025 
Фото:Unsplash
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Отзывы о Renault Master (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Renault Master  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Работаю на рено мастер в Гродно, за год проехал 50 тыс км, на данный момент пробег 64 тыс км. Если в целом – рабочий авто, но со своими болячками и проблемами, одна из основных проблем - проблемный тнвд – меняли по гарантии 2 раза, один раз пришлось с рейса сходить. Разочарован качеством метала – просто фольга какая то проминается легко и мнется небольшими вмятинами которые никак не выправишь и не вытянешь, выгибает петли, задние воротины провисли, чтобы закрыть нужно приподнимать и от души хлопать, все какое то хлипкое, по кабине вездескрип с пластика, качеством сборки и материалов недоволен. После гарантии продать его будет проблематично с такими косяками
+1