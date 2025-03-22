Названы основные минусы кроссовера Renault Kaptur с пробегом

Эксперт Житнухин перечислил четыре недостатка подержанного Renault Kaptur

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин рассказал, что основные жалобы владельцев Renault Kaptur первого поколения к своим машинам связаны с поломками вариативной коробки передач и низким качеством материалов отделки салона.

По словам эксперта, трансмиссия Jatco – это одно из слабых мест кроссовера. Этот агрегат не предусмотрен для пробуксовок и резких разгонов, и может легко перегреться в городских заторах. Также она требует более частой замены масла, в отличие от классических автоматов.

Renault Kaptur

Также многие владельцы жалуются на жесткий пластик оформления интерьера кроссовера, на отсутствие подсветки, неудобное расположение кнопок и отсутствие подстаканников.

Между тем, лакокрасочное покрытие кузова весьма стойко к царапинам и сколам, и надежно защищено от воздействия окружающей среды даже зимой.

Моторы Renault Kaptur отличаются долговечностью. Их ресурс составляет более 350 тысяч километров, и они весьма экономичны. Также автомобиль выделяет высокий клиренс (204 мм).

Интерьер Renault Kaptur

Ранее «За рулем» сообщал, что седан и кроссоверы российской сборки резко подешевели, цены начинаются от ₽1,35 млн.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Газета.Ru