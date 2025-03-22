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Названы основные минусы кроссовера Renault Kaptur с пробегом

Эксперт Житнухин перечислил четыре недостатка подержанного Renault Kaptur

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин рассказал, что основные жалобы владельцев Renault Kaptur первого поколения к своим машинам связаны с поломками вариативной коробки передач и низким качеством материалов отделки салона.

По словам эксперта, трансмиссия Jatco – это одно из слабых мест кроссовера. Этот агрегат не предусмотрен для пробуксовок и резких разгонов, и может легко перегреться в городских заторах. Также она требует более частой замены масла, в отличие от классических автоматов.

Renault Kaptur
Renault Kaptur

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Также многие владельцы жалуются на жесткий пластик оформления интерьера кроссовера, на отсутствие подсветки, неудобное расположение кнопок и отсутствие подстаканников.

Между тем, лакокрасочное покрытие кузова весьма стойко к царапинам и сколам, и надежно защищено от воздействия окружающей среды даже зимой.

Моторы Renault Kaptur отличаются долговечностью. Их ресурс составляет более 350 тысяч километров, и они весьма экономичны. Также автомобиль выделяет высокий клиренс (204 мм).

Интерьер Renault Kaptur
Интерьер Renault Kaptur

Ранее «За рулем» сообщал, что седан и кроссоверы российской сборки резко подешевели, цены начинаются от ₽1,35 млн.

Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Renault
Количество просмотров 7
22.03.2025 
Фото:Renault
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Отзывы о Renault Kaptur (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Renault Kaptur  2000
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
К перечисленному в статье добавлю шикарную тягу на трассе при любой! нагрузке. На мокром асфальте свет реально видно.
Недостатки:
Нету розетки в багажнике, поставили. Мультимедиа не проигрывает видео и телефон неудобно подключать (блютус и провод это гемор)
Комментарий:
Владею машиной почти год, брал себе на юбилей максималку со всеми возможными допами. О французах вообще ничего никогда не знал, и вообще нет любимых марок. Просто по ттх и тестдрайву выбрал с десятка кроссоверов и очень счастлив! Кстати, сиденья шикарные на длинные поездки. После корейцев эти сиденья просто эталон!
+1