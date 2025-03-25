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Агрессивный демпинг: автобренды Европы будут бороться за свои позиции на рынке РФ

Эксперт Евдокимов рассказал о тактике зарубежных автобрендов по возвращении в РФ

Европейские автобренды для восстановления своих позиций в случае возвращения на российский рынок могут избрать тактику демпинга, на этом фоне обострится конкуренция с китайским автопромом. Таким мнением поделился научный сотрудник Института Гайдара Дмитрий Евдокимов.

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«Возвращение европейских брендов, помимо роста ассортимента и конкуренции, может сопровождаться агрессивной ценовой борьбой за клиента. Что это означает для покупателей? Снижение цен на европейские модели. Чтобы вернуть рынок, бренды могут использовать тактику демпинга», – прогнозирует эксперт.

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По мнению Евдокимова, китайским брендам в таких условиях придется или повышать качество своей продукции, или снижать цены. Не исключено, что качество сервисного обслуживания повысится, предполагает специалист.

«Конкуренция приведет к улучшению уровня гарантийного и постгарантийного обслуживания, что сейчас является проблемной зоной у китайских производителей», – подчеркивает эксперт.

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Для успешного возвращения у иностранных компаний должна быть уверенность в стабильности инвестиционного климата. Власти этих стран вряд ли будут предоставлять преференции автопроизводителям, тем более что воспрепятствовать этому процессу на рыночных условиях тоже нецелесообразно, считает Евдокимов. Все равно в случае снятия ограничений на восстановление производства и дистрибуции, на сертификацию новых моделей уйдет несколько лет, резюмирует специалист.

Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 6
25.03.2025 
Фото:Depositphotos
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