Агрессивный демпинг: автобренды Европы будут бороться за свои позиции на рынке РФ

Эксперт Евдокимов рассказал о тактике зарубежных автобрендов по возвращении в РФ

Европейские автобренды для восстановления своих позиций в случае возвращения на российский рынок могут избрать тактику демпинга, на этом фоне обострится конкуренция с китайским автопромом. Таким мнением поделился научный сотрудник Института Гайдара Дмитрий Евдокимов.

«Возвращение европейских брендов, помимо роста ассортимента и конкуренции, может сопровождаться агрессивной ценовой борьбой за клиента. Что это означает для покупателей? Снижение цен на европейские модели. Чтобы вернуть рынок, бренды могут использовать тактику демпинга», – прогнозирует эксперт.

По мнению Евдокимова, китайским брендам в таких условиях придется или повышать качество своей продукции, или снижать цены. Не исключено, что качество сервисного обслуживания повысится, предполагает специалист.

«Конкуренция приведет к улучшению уровня гарантийного и постгарантийного обслуживания, что сейчас является проблемной зоной у китайских производителей», – подчеркивает эксперт.

Для успешного возвращения у иностранных компаний должна быть уверенность в стабильности инвестиционного климата. Власти этих стран вряд ли будут предоставлять преференции автопроизводителям, тем более что воспрепятствовать этому процессу на рыночных условиях тоже нецелесообразно, считает Евдокимов. Все равно в случае снятия ограничений на восстановление производства и дистрибуции, на сертификацию новых моделей уйдет несколько лет, резюмирует специалист.

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Источник: tass.ru