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Названа оптимальная температура для смены зимних шин на летние
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Названа оптимальная температура для смены зимних шин на летние
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Названа оптимальная температура для смены зимних шин на летние

Эксперт Корнев объяснил, как выгодно купить комплект сезонных шин

Решение о замене зимних шин на летние нужно принимать с учетом среднесуточной температуры в регионе проживания автовладельца. Об этом рассказал руководитель управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев.

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«Для сезонной замены резины надо ориентироваться на среднесуточную температуру. Обычно для переобувки достаточно +7°C градусов в течение недели. Особое внимание стоит обратить на холодные ночи. Если днем пригревает солнышко, но утром на дороге остаются подмерзшие лужи, значит, менять колеса еще рано», – подчеркнул эксперт.

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По словам Корнева, не стоит откладывать замену шин, потому что при плюсовой температуре зимние шины шумят и быстрее изнашиваются. К тому же управлять автомобилем с шинами не по сезону небезопасно, напоминает эксперт. Более того, автовладельцам грозит штраф в размере 500 рублей за использование зимних шин в период с июня по сентябрь.

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Что касается нового комплекта покрышек, то и весной их тоже можно купить, причем выгодно. Лучше посмотреть ассортимент в крупных магазинах с большим выбором, можно позвонить для уточнения продавцам и подъехать непосредственно в магазин, потому что в электронных каталогах может отсутствовать информация об излишках, подытожил Корнев.

Источник: rg.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Владимир Смирнов/ТАСС
25.03.2025 
Фото:Владимир Смирнов/ТАСС
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