На Кубани число аварий с СИМ выросло на 65% за год

В Краснодарском крае в 2024 году произошло 201 ДТП с участием самокатов

В Краснодарском крае в прошлом году было зарегистрировано 201 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Это на 64,7% больше, чем в 2023 году (122 случая). Уточняется, что количество пострадавших выросло на 65% и достигло 197 человек.

Число погибших выросло на 28,6% (9 человек). В ГУ МВД РФ по региону рост аварийности связывают с активным развитием сервисов аренды СИМ, отсутствием необходимой инфраструктуры, несоблюдением мер безопасности и нарушением ПДД.

Наряду с этим в истекшем году случились 22 аварии с участием несовершеннолетних. ДТП унесли жизни трех человек. Еще 20 подростков пострадали.

Ранее «За рулем» сообщал, что около 80% россиян ожидают возвращения ушедших автобрендов.

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Источник: РБК Краснодар