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5-дверный внедорожник с пробегом 400 км продают за космическую сумму

В России на продажу выставили 800-сильный Гелендваген цвета «тиффани» за ₽100 млн

Владелец тюнингованного Гелендвагена Mercedes-Benz G-Класс AMG Hofele продает его за 100 млн рублей. Внедорожник получил апгрейд в ателье Mansory, известного своими яркими и эпатажными проектами. Кузов автомобиля выполнен в градиентной окраске в цветах тиффани.

Заявленный пробег внедорожника составляет всего 400 км, а его техническое состояние названо «хорошим».

У внедорожника уникальный окрас кузова: бирюзовый цвет передней части кузова в середине плавно переходит на брутальный черный. Также в ярко-бирюзовом оттенке выполнен и интерьер.

Mercedes-Benz G-Класс AMG Hofele
Mercedes-Benz G-Класс AMG Hofele

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У Гелендвагена обвес с дополнительными аэродинамическими деталями, более широкие колесные арки, 24-дюймовые колеса, накладки на двери, монструозный капот, «люстра» над лобовым стеклом, спойлер на задней части крыши и другие элементы, некоторые из которых сделаны из кованого углеродного волокна.

У полноприводного внедорожника 2021 года выпуска автоматическая коробка передач, объем бензинового мотора 4,0 л, мощность 800 л.с. В объявлении говорится, что владелец рассмотрит вариант обмена автомобиля.

Mercedes-Benz G-Класс AMG Hofele
Mercedes-Benz G-Класс AMG Hofele
Mercedes-Benz G-Класс AMG Hofele
Mercedes-Benz G-Класс AMG Hofele
Mercedes-Benz G-Класс AMG Hofele
Интерьер Mercedes-Benz G-Класс AMG Hofele
Интерьер Mercedes-Benz G-Класс AMG Hofele
Интерьер Mercedes-Benz G-Класс AMG Hofele

Источник: auto.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Auto.ru
Количество просмотров 13
29.03.2025 
Фото:Auto.ru
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Страшный.
Недостатки:
Все ломается.
Комментарий:
Лучше танк купить и не морочить голову.
+4