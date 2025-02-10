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В Россию привезли уникальный Гелендваген

В России появился в продаже новый Mercedes-Benz AMG G 63 4×4 Squared за ₽42 млн

Столичный дилер привез в Россию уникальный внедорожник Mercedes-Benz AMG G 63 4×4 Squared за 42 000 000 руб. Предлагается автомобиль с бензиновым мотором объемом 4,0 литра мощностью 585 л. с.

Mercedes-Benz AMG G63 4×4 Squared
Mercedes-Benz AMG G63 4×4 Squared

Уточняется, что у внедорожника есть множество систем комфорта и помощи водителю, многозонный климат-контроль, подогрев и вентиляция сидений, адаптивный круиз-контроль и многое другое.

Интерьер Mercedes-Benz AMG G63
Интерьер Mercedes-Benz AMG G63

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
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Версия G 63 4×4 Squared отличается от традиционного Гелендвагена увеличенным клиренсом (до 45 мм) и портальными мостами.

Mercedes-Benz презентовал автомобиль нового поколения в 2022 году.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Chevrolet Tracker по цене от 1,53 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Mercedes-Benz
Количество просмотров 173
10.02.2025 
Фото:Mercedes-Benz
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Страшный.
Недостатки:
Все ломается.
Комментарий:
Лучше танк купить и не морочить голову.
+4