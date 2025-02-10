В Россию привезли уникальный Гелендваген
В России появился в продаже новый Mercedes-Benz AMG G 63 4×4 Squared за ₽42 млн
Столичный дилер привез в Россию уникальный внедорожник Mercedes-Benz AMG G 63 4×4 Squared за 42 000 000 руб. Предлагается автомобиль с бензиновым мотором объемом 4,0 литра мощностью 585 л. с.
Mercedes-Benz AMG G63 4×4 Squared
Уточняется, что у внедорожника есть множество систем комфорта и помощи водителю, многозонный климат-контроль, подогрев и вентиляция сидений, адаптивный круиз-контроль и многое другое.
Интерьер Mercedes-Benz AMG G63
Версия G 63 4×4 Squared отличается от традиционного Гелендвагена увеличенным клиренсом (до 45 мм) и портальными мостами.
Mercedes-Benz презентовал автомобиль нового поколения в 2022 году.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Chevrolet Tracker по цене от 1,53 млн рублей.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Autonews
Фото:Mercedes-Benz
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10.02.2025
Фото:Mercedes-Benz
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)
— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса 2017/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Страшный.
Недостатки:
Все ломается.
Комментарий:
Лучше танк купить и не морочить голову.
+4