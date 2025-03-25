Эта процедура необходима для идентификации транспортного средства

В ГАИ напомнили водителям о соблюдении правил дополнительной маркировки машин

Госавтоинспекция МВД России напомнила автовладельцам о соблюдении требований к нанесению дополнительной маркировки на транспортные средства.

Речь идет о маркировке в случаях, когда оригинальные идентификационные данные транспортного средства изменились, уничтожены или были подделаны.

Например, из-за коррозии, ремонтных работ или противоправных действий третьих лиц. Дополнительная маркировка облегчает идентификацию автомобиля, констатируют в ведомстве.

«Дополнительная маркировка – важный инструмент защиты законных интересов автовладельцев. Она позволяет избежать неоправданных временных затрат и обеспечивает прозрачность процедуры идентификации транспортного средства», – подчеркивает заместитель начальника отдела пропаганды ГАИ Антон Белан.

В Госавтоинспекции отмечают, что соблюдение установленных требований позитивно сказывается на повышении безопасности на магистралях, а также защите прав автовладельцев.

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Источник: ria.ru