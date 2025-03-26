Дилеры назвали надежные марки «китайцев», которые не уйдут с рынка РФ

Дилеры: Haval, Chery, Geely и Changan точно останутся на рынке РФ в 2025 году

На фоне затоваривания рынка и забитых машинами складов все чаще стали говорить о том, что не все бренды переживут 2025 год и многим придется уйти. Речь, прежде всего, о китайских марках.

Но есть производители, которые чувствуют себя вполне комфортно на нашем рынке, и в дилерском сообществе их перечислили: Haval, Chery, Geely, Changan, Omoda, Jaecoo, Belgee, Jetour и примкнувший к ним Solaris.

В «Рольфе» ограничились тройкой лидеров брендов среди китайских автомобилей, среди которых по-прежнему фигурируют Haval, Chery и Geely. Эта тройка выглядит стабильно, и никаких «сюрпризов» от этих производителей дилеры не ждут.

В «Автодоме» считают, что, скорее всего, на рынке удержат позиции крупные корпорации, имеющие долгосрочную стратегию развития в России.

Там считают, что, вероятно, существуют китайские бренды, которые заинтересованы выйти на российский рынок, но не готовы вкладываться в продвижение, а в нынешних условиях одного желания уже недостаточно.

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Источник: ТАСС