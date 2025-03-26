Запорожец без пробега продают в России: цена впечатляет

В Екатеринбурге на продажу выставили ЗАЗ-968М Запорожец 1980 г.в. за ₽1,1 млн

В Екатеринбурге продается Запорожец 1980 г. в. Уточняется, что он не эксплуатировался и сохранился в состоянии нового, простояв в гараже 44 года (с 1980-го по 2024-й).

Пробег равен 803 км. По словам продавца, машина находится в состоянии «капсулы времени». Перед продажей Запорожец прошел процедуру детейлинга.

Под капотом автомобиля мотор на 1,2 л мощностью 40 л.с. и МКП.

На машине установлены советские номера образца 1958 года, с белыми буквами и цифрами на черном фоне.

Ранее «За рулем» сообщал, что сами китайцы составили рейтинг наиболее надежных китайских машин.

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Источник: «Авито»