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Эксперты рассказали, когда стабилизируется рынок подержанных автомобилей

Дилеры назвали ключевые причины падения продаж на вторичном рынке РФ в феврале

Падение продаж на вторичном рынке России в феврале связано со снижением количества автокредитов и давлением на спрос ключевой ставки Центробанка. Таким мнением поделился директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков.

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Кроме того, на сокращение продаж повлияло укрепление курса рубля, который непосредственно влияет на цены на машины с пробегом, ввозящиеся по схеме параимпорта, подчеркивает Гришаков. Он подчеркивает, что экономическая ситуация и новостной фон тоже влияют на показатели продаж.

«Ситуация на рынке автомобилей с пробегом стабилизируется во втором квартале и, учитывая низкую среднюю стоимость, не конкурентную средней стоимости сегмента новых автомобилей, в третьем квартале покажет рост продаж, в том числе и из-за отложенного спроса», – прогнозирует эксперт.

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В то же время коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин полагает, что вторичный рынок снизился на фоне сокращения ассортимента после роста продаж в конце 2024 года.

«Найти ликвидную модель стало труднее. Тенденция по снижению может оказаться краткосрочной, если экономические условия стабилизируются и доступность подержанных машин улучшится», – предполагает специалист.

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Согласно данным «Автостата», по итогам февраля текущего года в России реализовано 397,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом – это на 5,5% меньше, чем месяцем ранее, и на 0,6% ниже показателей 2024 года.

Отечественная Lada лидирует в марочном рейтинге с показателем 106 тыс. экз., на втором месте – Toyota (39,1 тыс. единиц). Затем в списке идут Kia и Hyundai (21,1 тыс. и 20,7 тыс. единиц соответственно), Nissan (17,4 тыс. единиц). Топ-10 замыкают Volkswagen, Chevrolet, Renault и Ford.

Источник: autostat.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
26.03.2025 
Фото:Depositphotos
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