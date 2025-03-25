Как укрепление рубля отразится на ценах новых машин

Эксперт Пиголкин: Крепкий рубль делает выгодной прямую покупку авто из-за рубежа

Курс рубля укрепился за последние 3 месяца примерно на 20%. Это делает крайне выгодной прямую покупку автомобиля из-за рубежа, считает основатель международного автомобильного маркетплейса CarClick Сергей Пиголкин. В таком случае можно сразу сэкономить значительную сумму, по сравнению с автомобилями в наличии в России, отмечает он.

Комментарий эксперта

Сергей Пиголкин, основатель международного автомобильного маркетплейса CarClick:

– Дело в том, что они закупались, как правило, по гораздо более высокому курсу валют и не имеют больших возможностей к быстрому снижению. Тем не менее, корректировки цен, пусть и не столь значительные, как при прямой покупке автомобиля за рубежом, начались и здесь.

Простой пример: если в конце прошлого года новый BMW Х3 30i выходил примерно в 8 млн рублей с учетом таможенных и логистических платежей, то если его заказать сегодня, можно уложиться в 6,7 млн рублей, что составит экономию порядка 1,3 млн рублей.

Еще одним ярким примером является покупка новой Mazda CX-5 из Китая с ценой сегодня «под ключ» в Москву около 2,7 млн рублей, в то время как в автосалонах точно такой же автомобиль стоит 4 млн рублей, рассказал специалист. При этом он отметил, что здесь причиной является не только курсовая разница, но и обязанность импортера оплатить коммерческий утильсбор, который в случае прямой покупки физлицом не уплачивается.

Ранее «За рулем» сообщал, что около 80% россиян ожидают возвращения ушедших автобрендов.