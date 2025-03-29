Минтранс не поддержал инициативу Союза пассажиров о невозвратных билетах

В Минтрансе не поддержали введение периода охлаждения для невозвратных билетов

Минтранс России не поддержал введение «периода охлаждения» для невозвратных билетов на поезда и самолеты. В пресс-службе сообщили, что ведомство проработало свою позицию с перевозчиками.

Министерство обратилось к РЖД и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) с просьбой оценить инициативу Союза пассажиров при покупке невозвратных билетов на поезда и самолеты. Речь идет о том, чтобы у пассажиров была бесплатная возможность исправить при покупке билетов ошибки. Например, в данных пассажира, даты или направления, продолжительность такого периода может различаться в зависимости от глубины продажи.

В настоящее время пассажир при покупке билета на поезд или самолет сам определяет тариф. При бронировании подтверждение информации о пассажире осуществляется в несколько этапов, и покупатель может скорректировать данные на любом этапе до момента оплаты.

На странице с детальной информацией о заказе перед оплатой пассажир видит все данные о поездке, включая цену, тарифы и услуги. До момента оплаты электронного проездного документа покупатель может отказаться от заказа, даже в случаях, если он не согласен с указанными параметрами. В случае оплаты заказа пользователь подтверждает свое согласие с информацией о поездке, объяснили в Минтрансе.

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Источник: ria.ru