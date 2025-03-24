Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эта категория граждан РФ получит компенсацию за билеты на проезд к месту отдыха
24 марта
Эта категория граждан РФ получит компенсацию за билеты на проезд к месту отдыха
В Госдуме решат вопрос о компенсации проезда по...
Названы самые дешевые китайские седаны в России. Список из 5 моделей
24 марта
Названы самые дешевые китайские седаны в России. Список из 5 моделей
«Автоновости дня» перечислили пять самых...
Great Wall Souo S2000
24 марта
Этот мотоцикл по цене нового внедорожника теперь можно заказать в России
В России стартовали продажи мотоцикла Great...

Эта категория граждан РФ получит компенсацию за билеты на проезд к месту отдыха

В Госдуме решат вопрос о компенсации проезда по РФ пенсионерам Крайнего Севера

В рамках данного законопроекта пенсионерам, проживающим на Крайнем Севере, могут компенсировать расходы на оплату проезда по России. Причем эта социальная мера будет распространяться и на детей таких пенсионеров. С соответствующей инициативой выступил глава Комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (фракция ЛДПР).

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Скидки, подарки и приветствия — чем удивили дилеры Танка

В настоящее время в рамках закона «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» пенсионеры имеют право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда по территории РФ к месту отдыха и обратно один раз в два года.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что соответствующие изменения необходимо внести в статью 34 Закона РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», согласно которому компенсировать расходы на оплату стоимости проезда по территории РФ один раз в два года предлагается не только пенсионеру, но и его несовершеннолетним детям.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

По словам парламентария, из-за высоких цен на проезд, а также затрат на проживание и питание, многие пенсионеры с несовершеннолетними детьми не могут себе позволить выехать вместе с ними на отдых. С новым законопроектом этой категории граждан получит социальную поддержку в виде компенсации за проезд.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: 1prime.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
24.03.2025 
Фото:АГН Москва
Поделиться:
Оцените материал:
0