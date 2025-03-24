Эта категория граждан РФ получит компенсацию за билеты на проезд к месту отдыха

В Госдуме решат вопрос о компенсации проезда по РФ пенсионерам Крайнего Севера

В рамках данного законопроекта пенсионерам, проживающим на Крайнем Севере, могут компенсировать расходы на оплату проезда по России. Причем эта социальная мера будет распространяться и на детей таких пенсионеров. С соответствующей инициативой выступил глава Комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (фракция ЛДПР).

В настоящее время в рамках закона «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» пенсионеры имеют право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда по территории РФ к месту отдыха и обратно один раз в два года.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что соответствующие изменения необходимо внести в статью 34 Закона РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», согласно которому компенсировать расходы на оплату стоимости проезда по территории РФ один раз в два года предлагается не только пенсионеру, но и его несовершеннолетним детям.

По словам парламентария, из-за высоких цен на проезд, а также затрат на проживание и питание, многие пенсионеры с несовершеннолетними детьми не могут себе позволить выехать вместе с ними на отдых. С новым законопроектом этой категории граждан получит социальную поддержку в виде компенсации за проезд.

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Источник: 1prime.ru